مشاهد مباراة الزمالك بث مباشر - نتيجة مباراة الزمالك والشرقية ON SPORT - هدف الزمالك ضد الشرقية مباشر LIVE

يبدأ الفريق الأول بالنادي الزمالك مشواره في بطولة كأس مصر اليوم الأربعاء، بمواجهة قوية ضد فريق الشرقية ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة، في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، تابع بث مباشر لمباراة الزمالك KOOORA STAR بدون تقطيع.





موعد مباراة الزمالك والشرقية اليوم الأربعاء في كأس مصر:

تنطلق مباراة الزمالك والشرقية في دور الـ32 لبطولة كأس مصر اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر لعام 2019، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبوظبي، ويدير المباراة تحكيميًا محمود وفا ويعاونه كل من أحمد عطية وخالد السيد..ومصطفى القفاص حكما رابعا.





بث مباشر مباراة الزمالك والشرقية ON SPORT بكأس مصر:

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الأزمات تهدد الزمالك أمام الشرقية بكأس مصر:

يواجه الزمالك خطر الخروج المبكر من بطولة كأس مصر أمام الشرقية بسبب الأزمات العنيفة التي يعاني منها الفريق بعد الخسارة المدوية أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا، ثم اقالة الجهاز الفني بقيادة الصربي "ميتشو"، وفسخ التونسي حمدي النقاز عقده مع الفريق بسبب أزمة المستحقات المتأخرة، كل هذه الأزمات تجعل الفريق في موقف صعب وقد تؤثر عليه في مباراة اليوم.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرقية اليوم 4 ديسمبر:

يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة الزمالك والشرقية بكأس مصر عبر رابط YOUTUBE، كما ستذاع المباراة تليفزيونيا عبر قناة أون سبورت على تردد 10853، كما تنقل قناة تايم سبورت الفضائية المواجهة المرتقبة عبر تردد 11449 بجودة فائقة، ويمكن مشاهدة بث مباشر للمباراة عبر روابط البث YALLA KORA المتوفرة عبر موقعنا الفجر الرياضي.





الزمالك يتفوق على الشرقية قبل موقعة كأس مصر:

يتسلح الزمالك بتفوقه التاريخي علي الشرقية في مباراة اليوم الأربعاء، حيث التقي الفريقين في 8 مواجهات سابقة بالدوري الممتاز، الفوز كان حليف الفارس الأبيض في 6 مباريات، بينما خسر مباراتين، وسجل لاعبوه 16 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف ويسعي لمواصلة تفوقه بالفوز في لقاء اليوم.



