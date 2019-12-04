يلا شوت مشاهدة مباراة elzamalek بث مباشر مباراة الزمالك والشرقية kora live تابع لايف يوتبوب yalla shoot

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختبار جديد عندما يلتقي مع نظيره الشرقية، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.





الزمالك يحلم بالخروج من كبوته





يدخل الزمالك لقاء اليوم في موقف لا يحسد عليه بعدما تلقى الفارس الأبيض هزيمتين على التوالي أمام فريق إنبي في الدوري العام بهدفين مقابل هدف، والثانية أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في الجولة الاولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يتطلع الزمالك في مباراة اليوم إلى تحقيق الفوز والعودة لسكة الانتصارات ولا سيما وأن مجلس إدارة الزمالك قرر الإطاحة بالمدرب الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق لسوء النتائج وأعلن تعيين الفرنسي باتريس كاريرون بدلا منه.





الأزمات تسيطر على الزمالك





وتسيطر على نادي الزمالك أزمات كثيرة غير سوء النتائج ورحيل المدربين حيث قرر التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفارس الأبيض فسخ تعاقده مع النادي واللجوء للمحكمة الدولية بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة لمدة 4 أشهر حيث تنص لوائح الاتحاد الدولي على فسخ التعاقد بين اللاعب وناديه في حالة عدم حصوله على مستحقاته لمدة شهرين متتاليين.





لاعبو الزمالك عقدوا جلسة خلال الساعات القليلة الماضية مع مرتضى منصور رئيس النادي الذي وعدهم بصرف كاملة مستحقاتهم المتأخرة خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم صرف جزء منها خلال الساعات القليلة القادمة، وطالب رئيس الزمالك من اللاعبين بفتح صفحة جديدة وتحقيق إنطلاقة قوية بداية من مباراة الشرقية وخاصة وأن الفريق مقبل بعدها على مباراتين من العيار الثقيل أمام أول أغسطس في بطولة إفريقيا وبيراميدز في الدوري العام.





موعد مباراة الزمالك والشرقية





تبدأ مباراة الزمالك والشرقية في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت تونس والجزائر، الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة والنصف بتوقيت موريتانيا، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت دبي، عبر فضائية أون سبورت وتايم سبورت.





التشكيل المتوقع للزمالك أمام الشرقية





حراسة المرمى: محمد أبوجبل





خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – حازم إمام





خط الوسط: مصطفى فتحي – طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – أوباما





خط الهجوم: خالد بوطيب.





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