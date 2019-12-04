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«يلا شوت الجديد» مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر on SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك yazamalek

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:13 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة الزمالك ضد الشرقية على الهواء مباشرة عبر kora live hd بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA STAR كول كورة وMATCH live، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد تليفونات بني سويف في كأس مصر عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الزمالك ضد الشرقية، zamalek live كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك ضد الشرقية في كأس مصر.

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