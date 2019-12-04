يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الزملك ON Sport Live Stream

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد الشرقية بث مباشر كورة ستار يلا شوت الزمالك بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، في مباراة قوية بين فريق الزمالك ونظيره الشرقية، مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019، على ملعب القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر.





موعد مباراة الزمالك ضد الشرقية في كأس مصر:-

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد الشرقية، على ملعب القاهرة الدولى، فى تمام السابعه ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الشرقية في كأس مصر:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة On sport، وTime sport, المالكين لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس مصر.





بث مباشر مباراة الزمالك ضد الشرقية في كأس مصر:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد الشرقية على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد الشرقية في كأس مصر عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الزمالك ضد الشرقية، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك ضد الشرقية في كأس مصر، يلا شوت Yalla Shootمباراة الزمالك ضد الشرقية، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.





بث مباشر الزمالك ضد الشرقية

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