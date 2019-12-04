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يوتيوب «ON SPORT» مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر TIME ZAMALEK يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك «الهدف الاول»

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:09 م
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بوابة الفجر
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« ON SPORT» مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر TIME ZAMALEK يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YOUTUBE جودة متعددة

خدمة مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر ، حيث يواجه الفريق الأول بنادي الزمالك، نظيره الشرقية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، على ملعب استاد القاهرة الدولي وتقام مباراة الزمالك والشرقية، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 07:30 بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورتس.

يشار إلى أن الزمالك كان قد حقق لقب بطولة كأس مصر للموسم الماضي على حساب بيراميدز.

« ON SPORT» مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر TIME ZAMALEK يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YOUTUBE جودة متعددة
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