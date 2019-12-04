مكرم محمد يشيد بجهود الدولة لتنمية الصناعة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الافتتاحات التي تقوم بها الدولة المصرية حاليًا تغطي أنشطة كثيرة وجديدة، وتغطي صناعات متنوعة، وقلاع صناعية ضخمة، ومشروعات متوسطة وصغيرة، ومدن مخصصة للصناعات بعينها مثلما حدث في مدينة دمياط للأثاث.



وأضاف "أحمد"، خلال حواره مع برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة تمد هذه المشروعات والصناعات بأساليب تكنولوجية حديثة، وإمكانيات واسعة؛ حتى تساهم مساهمة إيجابية في رفع مستوى الحياة، وزيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص عمالة جيدة.



وأشار إلى أن حجم التصدير للخارج يتزايد، وأصبح هناك نقصًا ملحوظًا في معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل، لافتًا إلى أن المجتمع المصري يتحرك ويتقدم إلى الأمام.

