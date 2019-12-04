رشدي أباظة تزوج أجمل 3 فنانات وعانى من السرطان

لعبت الصدفة دورًا كبيرًا في حياته، فقد دخل مصادفة مجال الفن، عن طريق ابن عمه الفنان أحمد إباظة، فهو لم يرد أن يدخل مجال الفن.



حياة رشدي إباظة



هو من مواليد 3 أغسطس عام 1926 بالقاهرة، كان والده يعمل ضابطا في الشرطة، وتدرج في المناصب حتى وصل إلى رتبة لواء، هو من عائلة "إباظة" وهي من أكبر العائلات في مصر، وأمه إيطالية تدعى ليلى جورجنجينو، تلقى تعليمه في مدرستي سان مارك بالإسكندرية، ومدرسة الفرير بالقاهرة، وعقب حصوله على الشهادة الثانوية التحق بكلية الطيران، ولكنه لم يتحمل حياة العسكرية، فانتقل بعد ثلاث سنوات إلى كلية التجارة، إلا أنه لم يكمل دراسته الجامعية.



زيجات رشدي إباظة



اشتهر الفنان رشدي إباظة، بكثرة زيجاته التي كانت أولها من الرقصة تحية كاريوكا، واستمر زواجهما حوالي 3 سنوات، ثم تزوج من الأمريكية بربارا، التي أنجب منها ابنته الوحيدة قسمت، إلا أنه انفصل عنها أيضا بعد 4 سنوات زواج، بينما كانت زوجته الثالثة هي الفنانة سامية جمال التي تزوجها عام 1962، وكانت بينهم قصة حب طويلة وتعتبر هي أطول زيجاته، وانتهى زواجها أيضا بالطلاق عام 1977، ولم يستمر زواجه من الفنانة صباح سوى أسبوعين، وكانت سامية جمال لا تزال على ذمته، وأخيرا تزوج قبل وفاته بسنتين من ابنة عمه نبيلة أباظة، وعاشت معه حتى وفاته.





وقالت الفنانة صباح عن رشدي أباظة في أحد لقائاتها في وسائل الإعلام: "اللي متجوزتش رشدي إباظة متجوزتش".



وفاته



عانى الفنان رشدي إباظة، بعد إصابته بمرض السرطان بالدماغ، إلي أنه توفي في 27 يوليو 1980 عن عمر يناهز الـ 53.

"دنجوان" السينما المصرية، يعتبر رشدي أباظة أحد أهم النجوم في تاريخ السينما المصرية، ورغم رحيله عن عالمنا منذ أكثر من 35 عاما إلى أن أعماله مازلت خالدة في عقول جمهوره، حيث قدم كافة أنواع السينما المصرية، ولم يقدم دورًا يشبه الآخر.رشدي إباظة لم يجعل للجمهور اختيار سوى أن يحبه ويحب أدوره الذي قدمها، لأكثر من 20 عامًا بمشواره الفني."انا الساحر وانتو المتفرجين، بصحي الميتين وبموت الصحين"، رشدي إباظة لم يدع لنفسه أي مقياس، ولكن الجمهور العربي وضعه في مكانة كبيرة، فهو حالة فريدة من نوعها، ورغم موهبته الكبيرة، لكنه لم يكن يلتفت إلى حجم الدور أو البطولة، بل كان يقدم الشييء الذي يحبه، هو معشوق الجماهير، تحبه عندما يضحك، وعندما يتقن دور الشرير، فهو حبيب كل الفتيات مع تطور العصور، حيث أن هناك فتيات أردن أن يتزوجن شخصًا مثله فهو بالنسبة لكثير من الفتيات رمز الرومانسية، كما