عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:03 م
Advertisements
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
Advertisements
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 4/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 
أخبار عاجلة الآن || لبنان: محتجون يقطعون جسر الرينغ وسط بيروت
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
حاول محتجون لبنانيين، اليوم الأربعاء، بقطع جسر الرينغ وسط بيروت، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية".


آخر الأخبار العاجلة في العالم || "الناتو": تحركات روسيا تهدد أمن أوروبا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أكد زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأربعاء، أن تحركات روسيا العدوانية تهدد أمن منطقة أوروبا.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || رئيس أركان كوريا الشمالية يهدد ترامب
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعرب رئيس أركان كوريا الشمالية، عن شعوره بالإحباط تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام القوة العسكرية ضد بيونجيانج، وحذر من أن أي ضربة سيتم الرد عليها بسرعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كوريا الشمالية روسيا رئيس أركان كوريا الشمالية حروب تهديدات بيروت الناتو آخر الأخبار

أخبار تهمك

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ يوم

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ يوم

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ ساعة و 14 دقيقة

تشكيل الزمالك أمام الشرقية.. مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر اليوم

منذ أقل من ساعة

عاجل- الأهلي يحصل على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عام

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مدير فرانس فوتبول يكشف لحظة ابلاغ ميسي بفوزه بالكرة الذهبية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

منذ 33 دقيقة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"تزوجت بفضيحة".. تفاصيل صادمة عن آيات عرابي التي شمتت في موت شعبان عبدالرحيم!

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:17 م

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

05:18 م

تشكيل الزمالك أمام الشرقية.. مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر اليوم

06:35 م

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

03:18 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status