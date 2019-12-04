أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 4/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 4/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

حاول محتجون لبنانيين، اليوم الأربعاء، بقطع جسر الرينغ وسط بيروت، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية".

أكد زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأربعاء، أن تحركات روسيا العدوانية تهدد أمن منطقة أوروبا.

أكد زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأربعاء، أن تحركات روسيا العدوانية تهدد أمن منطقة أوروبا.

أعرب رئيس أركان كوريا الشمالية، عن شعوره بالإحباط تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام القوة العسكرية ضد بيونجيانج، وحذر من أن أي ضربة سيتم الرد عليها بسرعة.



