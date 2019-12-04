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الليلة.. عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" في موسم الرياض

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:10 م
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لوكاندة الاوباش
لوكاندة الاوباش
نادين نجدي
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يعرض اليوم مساء الأربعاء العرض الأول لمسرحية "لوكاندة الأوباش"، في موسم الرياض، ويستمر العرض لمدة أربعة أيام متتالية، بدايةً من اليوم الأربعاء 4 ديسمبر حتى يوم السبت المقبل 7 ديسمبر.

شارك في هذه المسرحية ماجد المصرى، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

ضم موسم الرياض أكثر من مسرحية مصرية ومنهم "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز.

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