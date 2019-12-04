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وفاة سائق التاكسي الذى دهسه القطار بالسويس متأثرا باصابته

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:03 م
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قطار
قطار
أبوبكر عبد المعز
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توفي سائق التاكسي "محمود محمد" متأثرا باصابته بعد اصطدام قطار الاسماعلية مع سيارته التاكسي قبل محطة نهاية رحلة القطار ب 300 متر.

وأدى عبور سيارة تاكسي لمزلقان غير شرعي اصطدامها مع قطار الركاب القادم من محافظة الاسماعيلية الى السويس قبل محطة نهاية رحلة القطار ب 300 متر وأدى الحادث الى اصابة قائد السيارة واستطاع قائد القطار أيقاف جزار القطار.

كان اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، قد تلقى اخطارا باصطدام قطار الركاب القادم من الاسماعيلية بأحد السيارات التاكسي بمنطقة أول السور خلف قسم شرطة الاربعين الجديد وانتقل على الفور ومع عدد من القيادات الامنية المختصة بشرطة السكك الحديد ونقل السائق المصاب الي مستشفي السويس العام، وتوفي اثر اصابته في حادث التصادم.

وتبين أن السيارة التاكسي حاولت عبور القبضان من مزلقان غير شرعى مما ادى الى اصطدام القطار بيه إصابة الركاب بالفزع الى ان تم تهدئتهم عقب السيطرة على اتزان عربات القطار دون انقلابها.

وتم استدعاء هندسة السكك الحديد والجزار المختص بالطوارئ واعادة تشغيل القطار لاستكمال رحلته الى المحطة الرئيسية بمنطقة الصباح، وتبين من تحريات المباحث التى اشراف عليها اللواء عامر محمود عامر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس والعميد ايمن عبد الحميد، رئيس ادارة البحث الجنائي عدم وجود شبه الجنائية حول الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الاربعين وتمهيدا لأحالتها للنيابة للتحقيق.
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الكلمات المفتاحية

قطار الركاب قطار الاسماعلية سيارة سائق التاكسي

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