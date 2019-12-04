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النيابة تأمر بتشريح جثة مسن ذبحه عاطل في المعادي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:02 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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أمرت نيابة المعادى، مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثة مسن ذبح على يد عاطل، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وأسبابها وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اليوم إخطارا من الرائد إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي بلاغا من الأهالي بوجود جثة لمسن داخل مسكنه، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة مسن عمره نحو 70 سنة، وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل عمره 19 سنة، وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة أثناء قيامه بسرقة شقة المجني عليه. 

وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مدير أمن العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
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الكلمات المفتاحية

نيابة المعادى عاطل جثة مسن الطب الشرعى

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