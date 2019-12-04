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دبلوماسي سابق: إرسال مصر مساعدات إلى جيبوتي لفتة طيبة (فيديو)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:02 م
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السفير أحمد حجاج
السفير أحمد حجاج
كساب أحمد
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قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن علاقة مصر بجيبوتي ترجع إلى عهد قديم، فمصر من أوائل الدول التي اعترفت باستغلال جيبوتي عن فرنسا، وتستضيف الكثير من طلبة جيبوتي في الجامعات المصرية.

وتابع "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن والد الرئيس الجيبوتي الحالي كان على علاقة قوية جدًا بالحكومات المصرية المختلفة، والفيضانات التي تعرضت لها جيبوتي تأتي نتيجة التأثر بالتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن عرض الرئيس السيسي على نظيره الجيبوتي إرسال مساعدات إلى جيبوتي، لمساعدة ضحايا الفيضانات، لفتة ستقابل بالاعتزاز من شعب جيبوتي الذي تأثر بهذه الفيضانات.

ولفت إلى ضرورة استغلال موقع جيبوتي على البحر الأحمر، لاستضافة السلع المصرية التي تصدر إلى شرق إفريقيا مثل الغسالات والبوتاجازات إلى غير ذلك، مشددًا على ضرورة وجود مستودع كبير للمنتجات المصرية في جيبوتي لزيادة الصادرات المصري إلى إفريقيا، خاصة أن كلا البلدين عضوًا في تجمع الكوميسا الذي يسمى بتبادل السلع والخدمات دون أي عوائق جمركية.
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الكلمات المفتاحية

فيضانات جيبوتي جيبوتي العلاقات بين مصر وجيبوتي الرئيس السيسي

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