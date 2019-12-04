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«يلا شوت اون سبورت» مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH zAMALEK رابط ماتش الزمالك PLUS

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:37 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة الزمالك والشرقية في كأس مصر COOL KORA رابط مباشر دون تقطيع

مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية اليوم الأربعاء YALLA SHOOT , تابع مباراة الزمالك والشرقية في كأس مصر يلا كورة، متابعة مباراة الزمالك والشرقية اليوم في كأس مصر يلا شوت موبي كورة جول لايف، بث مباشر مباراة الزمالك والشرقية دوري بلس سرعة عالية دون تقطيع.

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي مواجهة دور الـ 32 من كأس مصر بين الزمالك KORA STAR بقيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون، ونادي الشرقية.

ويسعى نادي الزمالك KOOORA ONLINEلتحقيق الفوز ضد الشرقية، من أجل مصالحة جماهيره والوصول لدور الـ 16.

تابع حصرياً البث المباشر اليوم على الهواء مباشرة مباراة الزمالك والشرقية MOBI KORA جودة عالية إتش دي ورابط COOL KORA للسرعات المنخفضة جودة عالية دون تقطيع.

ويلعب فريق الزمالك مع الشرقية LIVE7HD في كأس مصر في أولى مباريات مدربه الجديد باتريس كارتيرون.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الشرقية
تابع على الهواء مباشرة مباراة الزمالك والشرقية اليوم في كأس مصر دوري بلس دون تقطيع رابط مباشر kooora4live.

وومن المتوقع يكون تشكيل الزمالك كما يلي
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: حازم إمام – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – محمد عبدالشافي
خط الوسط: محمد حسن – فرجاني ساسي – كريم بامبو – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: عمر السعيد.

موعد مباراة الزمالك والشرقية والقنوات الناقلة
يمكنكم متابعة مباراة الزمالك والشرقية عبر موقع الفجر الرياضي عبر رابط سريع GOAL LIVE بين ماتش جودة YOUTUBE رابط مباشر جودة متعددة دون تقطيع، ويمكنكم متابعة المباراة عبر BEIN CONNECT على الهواء مباشرة.

وتنطلق المباراة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل على قناة TIME SPORTS HD بتعليق حاتم بطيشة وقناة ON SPORTS HD بتعليق محمد الشلذلي.

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