تشكيل الزمالك أمام الشرقية.. مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر اليوم

‎أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي تشكيل الفريق استعدادا لخوض لقاء الشرقية في الدور الـ 32 لكأس مصر المقام على استاد القاهرة الدولي.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:

حراسة المرمي: محمد ابو جبل

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم امام

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما

خط الهجوم: عمر السعيد

ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد صبحي - يوسف محمود - محمد اوناجم - احمد زيزو - محمد حسن - محمد عبد الشافي - مصطفي فتحي.‎