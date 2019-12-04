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«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش باريس سان جيرمان LIVE

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:32 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان بث مباشر في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الأسبوع السادس عشر من الدوري الفرنسي، بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ونانت يدخل كل فريق هذه المواجهة ساعيًا إلى تحقيق الفوز من أجل النقاط الثلاثة، ويحتل نادي باريس سان جيرمان صدارة الدوري برصيد 33 نقطة بينما يحتل نادي نانت المركز السابع برصيد 23 نقطة.


تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب بارك دي برانس وتنقل قناة بي ان سبورت 6 اللقاء بتعليق جواد بدة.
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