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خبير مالي يوضح الأطراف المستفادة من تطبيق الشورت سيلينج

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:10 م
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سعيد الفقي
سعيد الفقي
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

قال سعي الفقي خبير أسواق المال،  أن ألية الشورت سيلينج تعد من الأليات الهامة التي يعمل بها في كثير من الاسواق وخاصة الأسواق النشطة لما تمثلة هذة الألية من أهمية في زيادة النشاط وإرتفاع أحجام التداول بالبورصة المصرية .

العناصر المستفادة من تطبيق الشورت سيلينج

وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ " الفجر " أنه سوف يستفيد من تطبيق هذه الألية بالبورصة المصرية ثلاث أطراف :

أولاً : المستثمر المقرض مالك الأسهم والذي غالباً مايبقي من المستثمرين طويلي الاجل ويضع مستهدف عالي لاسهمة وبالتالي فهو لا يحتاج هذة الاسهم فترات زمنة كبيرة وبالتالي إقراضة هذة الأسهم يمثل فائدة لة من خلال عائد الاقتراض .

ثانيًا:  شركات التداول من خلال تنفيذ عملية البيع و إعادة الشراء وإرتفاع حجم التداول الخاص بالشركة .

ثالثًا : المستثمر المفترض والذي لابد عن يكون علي قدر كافي من الكفاءة وإحترافية التداول حيث يتوافر لدية فرصة للربح من خلال أسهم لا يمتلكها ولكنة قام بأقتراضها لرؤيتة الشخصية لإتجاة السوق وتوقعة بأن الفترة التالية لإقتراضة الأسهم سوف تشهد جني أرباح وإنخفاض في قيمة الأسهم .

تنفيذ الشورت سيلينج يعد حدث إيجابي ولكن إختيار توقيت التنفيذ محل خلاف 

وأشار الخبير ، إلي أن تطبيق هذة الألية  بالبورصة المصرية ، يحتاج نشاط وسيولة وأحجام تداول مرتفعة وكثافة في المعروض من الشركات ،حيث إنخفض عدد الشركات المقيدة بالبورصة من 1250 شركة الي 250 ، ووصل عدد العملاء النشطين الي 3000 عميل تقريباً،  وهذا بالطبع يأثر في تفاعل ونجاح هذة الألية  علي الأقل في الوقت الحالي الذي يشهد أقل قيم تداول منذ ثلاث سنوات تقريباً، نتيجة لتكلفة ضريبة الدمغة المطبقة حتي الان والتي تعادل تقريباً عمولة شركات السمسرة وإرتفاع تكلفة التداول بشكل عام وعدم تنقيذ أي طرح حكومي سبق الحدث عنة مثل بنك القاهرة او شركة إنبي لجذب شرائح جديدة من المستثمرين .

ولفت الخبير ، إلي أن  تنفيذ ألية الشورت سيلينج في حد ذاتة يعد إيجابي ولكن اختيار توقيت التنفيذ محل خلاف لما سبق ذكرة .

 شروط تنفيذ ألية الشورت سيلبنج بالنسبة للشركات الحاصلة علي الرخصة

وأوضح الخبير أن شروط تنفيذ ألية الشورت سيلبنج بالنسبة للشركات الحاصلة علي الرخصة ، هي أنه لابد من حصول امين الحفظ ومدير الحساب والمنفذ علي كورس خالص بالألية لأن تنفيذها يتطلب مختلفة عن الاوامر العادية لذلك لابد علي الشركة الحاصلة علي الرخصة ارسال ممثليها الثلاثة لاجتياز وتفعيل ألية الشورت سيلينج حيث لم تفعل هذة الالية حتي الان إلا من خلال شركتين تداول فقط من الحاصلين على الرخصة.
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