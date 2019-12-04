عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قتلا الزوج بطريقة بشعة.. إحالة أوراق زوجة وعشيقها بالشرقية للمفتي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
إسلام علي
Advertisements
قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق زوجة وعشيقها، لقتلهما زوجها، لكي يخلو لهما الجو، إلي فضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة 4 يناير القادم للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود الكحكي، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، وحسام محمد المكاوي، وبحضور محمود عزب، وكيل النائب العام،وسكرتارية فلبس صبحي.

تعود أحداث القضية رقم 2254 لسنة 2018، جنايات ديرب نجم، ليوم 12 يوليو، عندما تلقي، اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " سليمان م إ" 34 سنة محاسب بالعثور علي جثة شقيقه" محمد" 28 سنة موظف بشركة الصرف الصحي مقيم قرية منشية قاسم مركز ديرب نجم، جثة هامدة بمياه بحر قرية الشراقوة مركز ديرب نجم.

كشفت التحقيقات التي قام بها المقدم محمد طنطاوي، مفتش المنطقة المركزية، وبرفقته النقيب هاني صفوت معاون مباحث ديرب نجم، برئاسة العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، وبإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، أن الزوجة وراء واقعة مقتل زوجها، لوجود علاقة محرمة بينها وبين شاب بالقرية.

كشفت التحقيقات نشوب علاقة عاطفية بين زوجة المجني عليه وتدعي" أماني م س " 25 سنة و" رضا م م" 26سنة عامل مقمين منشة قاسم، وأن العلاقة تطورت إلي علاقة محرمة، قام العشيق بشراء هاتف محمول للزوجة، وكانا يهافتها به، حيث أشتري لها هاتف وشريحة لكي يحدثها من خلاله، وأن الزوجة أخفت الهاتف بالنيش، وبعد تطور العلاقة مع عشيقها، إتفقا علي قتل الزوج والد طفلها الوحيد إبن الأربعة سنوات، حيث قامت بإعطاءه 3 عقاقير من عقار الترايكتين في مشروب النسكافية،وبعد أن تأكدت من نومه العميق، تركت باب شقتها مفتوحا، إنتظار لوصول عشيقها، الذي دخل غرفة النوم وقام بضربه بخشبة علي الرأس، وخنقه بسلك الكهرباء، وحمل جثته علي عربة كارو وتخلص منه بالبحر، تم القبض علي المتهمة وعشيقها، وبعرضهما علي النيابة العامة، قررت إحالتهما إلي جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقتل زوج زوجة تقتل زوجها بمساعدة عشقيها جريمة قتل الشرقية اخبار الشرقية

أخبار تهمك

مدير فرانس فوتبول يكشف لحظة ابلاغ ميسي بفوزه بالكرة الذهبية

منذ ساعة و 24 دقيقة

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ ساعة و 27 دقيقة

رسميًا.. الأهلي يحصل على حق انتفاع لملعب السلام

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ يوم

عاجل- الأهلي يحصل على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عام

منذ ساعتين و 24 دقيقة

«قنوات مفتوحة» تنقل مباراة ليفربول ضد إيفرتون مجانًا بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشرSALAH LIVERPOOL

منذ ساعة و 10 دقيقة

"تزوجت بفضيحة".. تفاصيل صادمة عن آيات عرابي التي شمتت في موت شعبان عبدالرحيم!

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. ارتفاعات بالجملة لسعر عيار 21

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ يوم

موضوعات متعلقة

القبض على ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة عشيقها بديرب نجم في الشرقية

حبس ربة منزل بالشرقية لقتل زوجها بمساعدة عشيقها

تجديد حبس ربة منزل وعشيقها لقتلهما زوجها بالشرقية

عاجل.. إحالة ربة منزل وشقيقيها للمفتي لقتلهم زوجها في الشرقية

إحالة ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة عشيقها بالشرقية للمفتي

تأجيل محاكمة عاطل قتل صديقه بعد علاقة شذوذ جنسي في الشرقية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:18 م

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

03:18 م

عاجل- الأهلي يحصل على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عام

04:20 م

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

01:43 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status