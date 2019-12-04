قتلا الزوج بطريقة بشعة.. إحالة أوراق زوجة وعشيقها بالشرقية للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق زوجة وعشيقها، لقتلهما زوجها، لكي يخلو لهما الجو، إلي فضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة 4 يناير القادم للنطق بالحكم.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمود الكحكي، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، وحسام محمد المكاوي، وبحضور محمود عزب، وكيل النائب العام،وسكرتارية فلبس صبحي.



تعود أحداث القضية رقم 2254 لسنة 2018، جنايات ديرب نجم، ليوم 12 يوليو، عندما تلقي، اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " سليمان م إ" 34 سنة محاسب بالعثور علي جثة شقيقه" محمد" 28 سنة موظف بشركة الصرف الصحي مقيم قرية منشية قاسم مركز ديرب نجم، جثة هامدة بمياه بحر قرية الشراقوة مركز ديرب نجم.



كشفت التحقيقات التي قام بها المقدم محمد طنطاوي، مفتش المنطقة المركزية، وبرفقته النقيب هاني صفوت معاون مباحث ديرب نجم، برئاسة العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، وبإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، أن الزوجة وراء واقعة مقتل زوجها، لوجود علاقة محرمة بينها وبين شاب بالقرية.



كشفت التحقيقات نشوب علاقة عاطفية بين زوجة المجني عليه وتدعي" أماني م س " 25 سنة و" رضا م م" 26سنة عامل مقمين منشة قاسم، وأن العلاقة تطورت إلي علاقة محرمة، قام العشيق بشراء هاتف محمول للزوجة، وكانا يهافتها به، حيث أشتري لها هاتف وشريحة لكي يحدثها من خلاله، وأن الزوجة أخفت الهاتف بالنيش، وبعد تطور العلاقة مع عشيقها، إتفقا علي قتل الزوج والد طفلها الوحيد إبن الأربعة سنوات، حيث قامت بإعطاءه 3 عقاقير من عقار الترايكتين في مشروب النسكافية،وبعد أن تأكدت من نومه العميق، تركت باب شقتها مفتوحا، إنتظار لوصول عشيقها، الذي دخل غرفة النوم وقام بضربه بخشبة علي الرأس، وخنقه بسلك الكهرباء، وحمل جثته علي عربة كارو وتخلص منه بالبحر، تم القبض علي المتهمة وعشيقها، وبعرضهما علي النيابة العامة، قررت إحالتهما إلي جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.