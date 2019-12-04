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بالصور منة فضالي تتحدث عن الثقة بالنفس

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:25 م
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بوابة الفجر
حسام يونس
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نشرت الفنانة منة فضالي، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

وظهرت "فضالي"، في الصورة التي نشرتها، وهي مترتدية "تي شيرت" باللون الرمادي، وكان عاري الكتفين، واستخدمت "ميك أب" هادئ يزيدها جمالاً، وتركت شعرها منسدلا على كتيفها.

وعلقت "منة" على الصورة قائلة: "أمل ألا أفقد ثقتي أبدًا، ولا أريد أن أكون الشخص المتأنق الذي لا يثق في نفسه، واتمنى أن لا أفقد نفسي أبدًا في تفكير شخص آخر، أو في نوايا الحياة والابتعاد عن رأيي."

وجاءت أبرز التعليقات على الصورة على النحو التالي، علق أحد متابعيها قائلًا: "والله قمر"، وعلق آخر قائلاً: "عسل"، وآخر: "ربنا يحميكي يا فنانة".

يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرًا في مسلسل "قيد عائلي" وهو من تأليف محمد رجاء، وومن إخراج تامر حمزة، وشارك من بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صبري فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامي.
بالصور منة فضالي تتحدث عن الثقة بالنفس
بالصور منة فضالي تتحدث عن الثقة بالنفس
بالصور منة فضالي تتحدث عن الثقة بالنفس
بالصور منة فضالي تتحدث عن الثقة بالنفس
بالصور منة فضالي تتحدث عن الثقة بالنفس
بالصور منة فضالي تتحدث عن الثقة بالنفس
بالصور منة فضالي تتحدث عن الثقة بالنفس
بالصور منة فضالي تتحدث عن الثقة بالنفس
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منة فضالي فنون فن الفجر الفني أخبار منة فضالي أخبار الفن

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