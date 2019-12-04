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مجمع البحوث: الزكاة غير واجبة على التجارة إلا في هذه الحالة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:15 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على سؤال:"ما هي كيفية إخراج الزكاة عن محل ملابس؟.

وأضحت أن الزكاة غير واجبة على عروض التجارة، إلا إذا بلغ رأس مال هذه التجارة ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب فإذا بلغ رأس مال التجارة هذا المقدار فإن الواجب عليك تقويم عروض التجارة الموجودة بما تباع به ثم تحسب مالك من ديون مرجوة الأداء فتضمها لحساب الزكاة وما عليك من ديون فتخصمها.

وأضاف أن الزكاة تكون بنسبة ربع العشر إذا كان ما بقى لديك يبلغ النصاب ولا تحسب من ضمن رأس المال الأصول الثابتة مثل الأرفف أو أدوات للعرض أو غير ذلك.
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دار الإفتاء توك شو أحكام الزكاة

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