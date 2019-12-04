يلا شووت Matchweek 15 مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف chelsea vs aston villa live

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد حصري اون لاين لايف اليوم الاربعاء 04-12-2019 في الدوري الانجليزي الممتاز ، حيث من المقرر اليوم ان يستضيف نادي تشيلسي خصمه فريق استون فيلا في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب ستامفورد بريدج معقل نادي تشيلسي مستضيف مباراة الاسبوع الخامس عشر من الدوري الانجليزي وسوف تبدا اليوم الاربعاء مباراة تشيلسي واستون فيلا في تمام الساعة العاشره والنصف مساءا بتوقيت السعودية والساعة التاسعه والنصف مساءا بتوقيت مصر في مباراة يريد منها تشيلسي على ملعبه ان يحقق الفوز وان يحصد الثلاث نقاط من المباراة.





مباراة تشيلسي وأستون فيلا اليوم

تشيلسي صاحب الارض والجمهور في مباراة الجولة الخامسه عشر من مباراة اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز ويحتل قبل مباراة اليوم نادي تشيلسي المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 26 نقطة وذلك بعد خوض تشيلسي الى الان 14 مباراة في الدوري الانجليزي وقد حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في مباريتين وقد خسر فريق تشيلسي في اربع مباريات وقد كانت اخر مباراة خاضها تشيلسي في مباراة الجولة الرابع عشر من الاسبوع الماضي على ارضية ملعبه وقد خسر نادي تشيلسي في المباراة بنتيجة هدف وحيد من امام فريق وست هام يونايتد ولا يريد اليوم تشيلسي على ملعبه من جديد ان يتعثر ويسعي للحصول على الفوز والثلاث نقاط فقط من المباراة.





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القناة الناقله لمباراة تشيلسي وأستون فيلا

على الجانب الاخر اليوم يدخل فريق استون فيلا ضيفا امام خصمه تشيلسي وقد تعثر نادي استون فيلا في مباراة الجولة الماضيه من الدوري الانجليزي مثل تشيلسي ولكنه لم يخسر بل حصد تعادل هامه من خارج ملعبه امام فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بنتيجة هدفين لكل فريق ويحتل قبل مباراة اليوم نادي استون فيلا المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 15 نقطة وذلك بعد خوض 14 مباراة وحقق الفوز في اربع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وقد خسر استون فيلا في سبع مباريات ويامل اليوم ان يخرج من المباراة الصعبه بنتيجة اجابية وسوف تنقل اليوم مباراة تشيلسي واستون فيلا على قناة بي ان سبورت الثانيه.





موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا

موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا اليوم تقام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت السعودية ، تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت مصر ، تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت فلسطين ، تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت الأردن ، تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت سوريا ، تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت لبنان ، تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت العراق ، تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت السودان ، تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت اليمن ، تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت ليبيا ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت تونس.





توقيت مباراة تشيلسي وأستون فيلا

توقيت مباراة تشيلسي وأستون فيلا اليوم تقام في تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت المغرب ، تمام الساعة 11:30 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت البحرين ، تمام الساعة 11:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت الكويت ، تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت قطر ، تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.