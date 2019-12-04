Advertisements
Advertisements
Advertisements

البابا تواضروس الثاني يبدأ الاجتماع الأسبوعي بالكاتدرائية المرقسية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:11 م
Advertisements
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
حازم رفعت
Advertisements
عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، إجتماعا من كنيسة السيدة العذراء مريم والانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وبدأ الاجتماع بصلاة رفع بخور عشية بمشاركة لفيف من مجمع الأباء المطارنة والاساقفة أعضاء المجمع المقدس.

وتخلل الاجتماع باقة من الترانيم والتسابيح بقيادة الاكليريكي إبراهيم عياد قائد خورس شمامسة الكنيسة القبطية الارثوذكسية ويبدأ قداسة البابا تواضروس بالقاء عظته الاسبوعية التي تتمحور حول الصوم.

يذكر أن الأقباط الأرثوذكس، قد بدأوا الثلاثاء الماضي، صوم الميلاد المجيد والذي ينتهي في 7 يناير المقبل، ويوافق عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الميلادي الشرقى للكنيسة.

وتضع الكنيسة صوم الميلاد المجيد ضمن قائمة أصوامها ذات الدرجة الثانية، والتي يُسمح خلالها بتناول المأكولات البحرية فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة- على الرغم من الامتناع عن تناول اللحوم بكافة أشكالها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

المجمع المقدس الكنيسة القبطية الكاتدرائية البابا تواضروس الاجتماع الاسبوعي

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ يوم

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مدير فرانس فوتبول يكشف لحظة ابلاغ ميسي بفوزه بالكرة الذهبية

منذ ساعة و 22 دقيقة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ يوم

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. ارتفاعات بالجملة لسعر عيار 21

منذ حوالي 8 ساعات

رسميًا.. الأهلي يحصل على حق انتفاع لملعب السلام

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل- الأهلي يحصل على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عام

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 21 ساعة

«قنوات مفتوحة» تنقل مباراة ليفربول ضد إيفرتون مجانًا بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشرSALAH LIVERPOOL

منذ ساعة و 8 دقيقة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ حوالي 9 ساعات

"تزوجت بفضيحة".. تفاصيل صادمة عن آيات عرابي التي شمتت في موت شعبان عبدالرحيم!

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

اليوم.. الأنبا مكاريوس يترأس الاجتماع العام لكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا

كنيسة مار جرجس بالبشارات في الأقصر تحتفل بعشية عيد الشهيد مار مينا

القس متى عزمي يترأس القداس الإلهي للمرضى والمسنين بكنيسة مار مرقس بأرمنت الحيط

البابا تواضروس يلقي عظته الاسبوعية من الكاتدرائية المرقسية

اليوم.. الأنبا مكاريوس يترأس الاجتماع العام بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:18 م

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

03:18 م

عاجل- الأهلي يحصل على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عام

04:20 م

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

01:43 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status