البابا تواضروس الثاني يبدأ الاجتماع الأسبوعي بالكاتدرائية المرقسية

ويبدأ قداسة البابا تواضروس بالقاء عظته الاسبوعية التي تتمحور حول الصوم.



يذكر أن الأقباط الأرثوذكس، قد بدأوا الثلاثاء الماضي، صوم الميلاد المجيد والذي ينتهي في 7 يناير المقبل، ويوافق عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الميلادي الشرقى للكنيسة.



وتضع الكنيسة صوم الميلاد المجيد ضمن قائمة أصوامها ذات الدرجة الثانية، والتي يُسمح خلالها بتناول المأكولات البحرية فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة- على الرغم من الامتناع عن تناول اللحوم بكافة أشكالها.

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، إجتماعا من كنيسة السيدة العذراء مريم والانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وبدأ الاجتماع بصلاة رفع بخور عشية بمشاركة لفيف من مجمع الأباء المطارنة والاساقفة أعضاء المجمع المقدس.وتخلل الاجتماع باقة من الترانيم والتسابيح بقيادة الاكليريكي إبراهيم عياد قائد خورس شمامسة الكنيسة القبطية الارثوذكسية