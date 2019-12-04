«شووت ON SPORT» مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر TIME ZAMALEK يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YOUTUBE جودة متعددة

مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد حصري اون لاين لايف اليوم الاربعاء 04-12-2019 في كأس مصر ضمن منافسات دور ال 32 حيث من المقرر اليوم ان يستضيف نادي الزمالك خصمه فريق الشرقية في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب ستاد القاهرة الدولي وسوف تبد اليوم الاربعاء مباراة دور ال 32 من كاس مصر بين الزمالك والشارقة في تمام الساعة الثامنه والنصف مساءا بتوقيت السعودية والساعة السابعه والنصف مساءا بتوقيت مصر.





مباراة الزمالك والشرقية اليوم

الزمالك قادم قبل مباراة اليوم في كاس مصر من خسارة افريقيا خارج ملعبه من امام فريق مازيمبي في مباراة الجولة الاولي من دور المجموعات لحساب بطولة دوري ابطال افريقيا في المجموعة الاولي وقد خسر الزمالك في المباراة خارج ملعبه بنتيجة ثلاث اهداف بدون رد ويخوض اليوم المباراة الاولي في كاس مصر ويحل عليه فريق الشرقية ضيفا لحساب منافسات دور ال 32 ويدخل اليوم نادي الزمالك المباراة مع مدرب جديد بعد ان تمت اقالة المدرب ميتشو بعد الخساره من فريق مازيمبي في افريقيا ويدخل اليوم نادي الزمالك للمباراة ولا يريد منها شئ غير بطاقة التاهل لدور ال 16 من كاس مصر.





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القناة الناقله لمباراة الزمالك والشرقية‏

الزمالك قد تعرض ايضا لخساره في الدوري المصري قبل الخساره من مازيمبي في افريقيا من امام فريق انبي والتى انتهت بنتيجة هدفين بدون رد في مباراة الجولة الخامسه وقد خسر في المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ويحتل قبل مباراة اليوم نادي الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط بعد تحقق الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة والخساره في مباراة ويدخل عليه ضيفا اليوم نادي الشرقية الذي يامل ان يحقق شئ في مواجهة صعبه عليه اليوم امام الزمالك على الرغم من خساره الزمالك في اخر مباريتين ولكن مرشح اليوم الزمالك للفوز في المباراة وسوف تنقل مباراة الزمالك والشرقية على قناة اون سبورت الاولي وقناة تايم سبورت.





موعد مباراة الزمالك والشرقية

موعد مباراة الزمالك والشرقية اليوم تقام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية ، تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت فلسطين ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت الأردن ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت سوريا ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت لبنان ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت العراق ، تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت السودان ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت اليمن ، تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا ، تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت تونس.





توقيت مباراة الزمالك والشرقية

توقيت مباراة الزمالك والشرقية اليوم تقام في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت المغرب ، تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت البحرين ، تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت الكويت ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت قطر ، تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GM.