"حزب الله" و"أمل" سيرشحون سمير الخطيب رئيسا جديدا للوزراء في لبنان
ويرتكز البحث الآن مع الخطيب على "تشكيل حكومة تكنوسياسية، تجمع شخصيات تكنوقراط وسياسيين، وهي إما تكون من 24 وزيرا منهم 7 سياسيين، في الوزارات السيادية، أو 18 منهم 5 سياسيين".
يأتي هذا بعد رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ترؤس الحكومة إلا أن تكون "تكنوقراط".
وأكد الحريري في تصريحات صحفية، أنه يدعم سمير الخطيب "لكن تبقى بعض التفاصيل".
وكانت الساعات الأخيرة قد سجلت عدة اجتماعات، إضافة إلى تلك التي عقدها الخطيب مع ممثلين من "حزب الله" و"حركة أمل" ومع وزير الخارجية جبران باسيل.
وتواصلت الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية لليوم الـ49 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي؛ تجاوباً مع إرادة كثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، أي بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.