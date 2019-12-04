"حزب الله" و"أمل" سيرشحون سمير الخطيب رئيسا جديدا للوزراء في لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الأربعاء، أن نواب حزب الله وحركة أمل سيرشحون سمير الخطيب رئيسا جديدا للوزراء في لبنان.

وفي المقابل رفض المتظاهرون، ترشيح سمير الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية، ويطالبون بشخصية مستقلة لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة.

ويرتكز البحث الآن مع الخطيب على "تشكيل حكومة تكنوسياسية، تجمع شخصيات تكنوقراط وسياسيين، وهي إما تكون من 24 وزيرا منهم 7 سياسيين، في الوزارات السيادية، أو 18 منهم 5 سياسيين".

يأتي هذا بعد رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ترؤس الحكومة إلا أن تكون "تكنوقراط".

وأكد الحريري في تصريحات صحفية، أنه يدعم سمير الخطيب "لكن تبقى بعض التفاصيل".

وكانت الساعات الأخيرة قد سجلت عدة اجتماعات، إضافة إلى تلك التي عقدها الخطيب مع ممثلين من "حزب الله" و"حركة أمل" ومع وزير الخارجية جبران باسيل.