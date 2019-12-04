«يلا شوت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ليفربول وأيفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY كورة لايف PLUS ليفربول صلاح هدف

LIVERPOOL HD مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد حصري اون لاين لايف اليوم الاربعاء 04-12-2019 في الدوري الانجليزي الممتاز ، حيث من المقرر ان يستضيف فريق ليفربول خصمه نادي ايفرتون في قمة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز وهي القمة الثانيه اليوم بعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام ضمن منافسات الاسبوع الخامس عشر وسوف تقام اليوم المباراة على ارضية آنفيلد معقل نادي ليفربول وسوف تبدا اليوم مباراة ليفربول وايفرتون في تمام الساعة الحادية وربع مساءا بتوقيت السعودية والساعة العاشره وربع مساءا بتوقيت مصر في مواجهة قوية ينتظرها الجميع عبر يلا شوت لايف.





مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم

متصدر الدوري الانجليزي الممتاز حاليا ووصيف الموسم الماضي فريق ليفربول يستضيف مباراة الجولة الخامس عشر ويحتل قبل مباراة اليوم ليفربول المركز الاولي ومتصدر الدوري الانجليزي في الموس الحالي برصيد 40 نقطة وذلك بعد تحقيق الفوز في 13 مباراة من 14 مباراة خاضها وقد تعادل في مباراة واحده فقط امام نادي مانشستر يونايتد وليفربول هو الفريق الوحيد في الموسم الحالي من الدوري الانجليزي الذى لم يخسر في اى مباراة من 14 مباراة خاضها الى الان ويسعي اليوم للحصول على ثلاث نقاط جديد لتعزيز مكانته في المركز الاولي في رحلة البحق عن اللقب الصعب عليه من 30 عام واكثر وليفربول قادم لمباراة اليوم من فوز على برايتون في الجولة الماضية بهدفين لهدف.





القناة الناقله لمباراة ليفربول وإيفرتون

بينما ضيفا مباراة اليوم في الاسبوع الخامس عشر من الدوري الانجليزي فريق ايفرتون في مباراة دربي مدينة ليفربول في مواجهة صعبه وقوية اليوم لا يريد احد فيها الخساره بل يريد كل فريق اليوم ان يحقق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاثة ويحتل قبل مباراة اليوم نادي ايفرتون المركز السابع عشر من جدول الترتيب برصيد اربع نقطة وقد خاض ايفرتون 14 مباراة وقد حقق الفوز في اربع مباريات وتعادل في مباريتين وقد خسر ايفرتون في 8 مباريات وايفرتون على عكس ليفربول قادم من خساره في مباراة الجولة الماضيه من الدوري الانجليزي امام فريق ليستر سيتي بنتيجة هدف لهدفين وسوف تنقل اليوم مباراة ليفربول وايفرتون على قناة بي ان سبورت الاولي.





موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم تقام الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت السعودية ، تمام الساعة 10:15 مساءاً بتوقيت مصر ، تمام الساعة 10:15 مساءاً بتوقيت فلسطين ، تمام الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت الأردن ، تمام الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت سوريا ، تمام الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت لبنان ، تمام الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت العراق ، تمام الساعة 10:15 مساءاً بتوقيت السودان ، تمام الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت اليمن ، تمام الساعة 10:15 مساءاً بتوقيت ليبيا ، تمام الساعة 9:15 مساءاً بتوقيت تونس.





توقيت مباراة ليفربول وإيفرتون

توقيت مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم تقام في تمام الساعة 9:15 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تمام الساعة 9:15 مساءاً بتوقيت المغرب ، تمام الساعة 12:15 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تمام الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت البحرين ، تمام الساعة 12:15 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تمام الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت الكويت ، تمام الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت قطر ، تمام الساعة 8:15 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تمام الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تمام الساعة 8:15 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.