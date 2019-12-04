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HD كورة مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية يلا شوت مباراة الزمالك والشرقية كورة لايف elzamalek أونلاين لايف HD

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:57 م
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بوابة الفجر
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HD كورة مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية يلا شوت مباراة الزمالك والشرقية كورة لايف elzamalek أونلاين لايف HD

مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر ، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الشرقية، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير

من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الزمالك في الفترة الماضية، نجح فريق الزمالك في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الزمالك سبعة أهداف في مرماه.

HD كورة مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية يلا شوت مباراة الزمالك والشرقية كورة لايف elzamalek أونلاين لايف HD

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