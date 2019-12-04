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لبنان: محتجون يقطعون جسر الرينغ وسط بيروت

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:44 م
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بوابة الفجر
الفجر
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حاول محتجون لبنانيين، اليوم الأربعاء، بقطع جسر الرينغ وسط بيروت، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية".

وعززت القوى الأمنية اللبنانية من انتشارها في محاولة لمنع المحتجين من قطع جسر الرينغ وسط بيروت.

واندلعت مناوشات بين متظاهرين وقوات الأمن عند جسر الرينغ وسط بيروت.

وتواصلت الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية لليوم الـ49 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.

وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي؛ تجاوباً مع إرادة كثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، أي بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.



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