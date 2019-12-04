شاهد.. ريم مصطفى تروج لفيلم "العنكبوت" عبر "إنستجرام"



وظهرت ريم، في الصورة بطريقة جذابة، وعلقت على الصورة قائلة "العنكبوت".



ويشار أن الفنانة ريم مصطفى تشارك في بطولة فيلم "العنكبوت"، ويضم الفيلم كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني، ويتم طرحه في دور العرض السينمائية، خلال شهر يناير المقبل.



يذكر أن "مصطفى"، تقوم بتصوير دورها في مسلسل "شديد الخطورة"، الذي يعرض حاليًا على منصة (watch it)، ويعد المسلسل الأول من نوعه في مصر من حيث طريقة عرض وتقديم الحلقات، وذلك لأنه يقدم في أكثر من موسم، ويكون عدد حلقات المسلسل في الموسم سبع حلقات فقط.



ويأخذ المسلسل طابع الأكشن والتشويق، ويشارك في بطولتة مجموعة من النجوم أبزرهم رياض الخولي، ريم مصطفى، أحمد العوضي، محمود حجازي، خالد كمال، هادي الجيار، حمزة العلي، ليلي حسن، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي، وإنتاج شركة سنيرجي.

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".