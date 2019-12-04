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يلا شووت Matchweek 15 مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول «هدف صلاح»

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:51 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم.. بث مباشر ليفربول ضد إيفرتون يلا شوت BEIN SPORT ليفربول ضد إيفرتون
 

بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون ، حيث ستكون الإثارة والمتعة عنوان مباراة الديربي التي تجمع بين ناديا ليفربول وايفرتون في ظل الدوافع التي يمتلكها الفريقين لتحقيق الفوز، والبداية مع ليفربول الذي يسعى لمواصلة إنتصاراته المتتالية من أجل تأمين صدارة الدوري الانجليزي، فيما يتطلع ايفرتون لإستعادة نغمة الانتصارات لتحسين موقفه في جدول الترتيب.
 
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم.. بث مباشر ليفربول ضد إيفرتون

 

ليفربول ضد إيفرتون
 

نجح ليفربول فى الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم، بعدما حقق الفوز فى 13 مباراة بمسابقة الدورى الانجليزى هذا الموسم فيما تعادل فى مباراة وحيدة مع مانشستر يونايتد ويعد الفريق الوحيد الذى لم يتذوق مرارة الهزيمة فى البطولة.
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم.. بث مباشر ليفربول ضد إيفرتون
 
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 40 نقطة، متفوقاً بفارق 8 نقاط على ليستر سيتى أقرب منافسيه، بينما يحتل ايفرتون المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة.

 
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم.. بث مباشر ليفربول ضد إيفرتون

 

ليفربول ضد إيفرتون
 

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد حصري اون لاين لايف اليوم الاربعاء 04-12-2019 في الدوري الانجليزي الممتاز ، حيث من المقرر ان يستضيف فريق ليفربول خصمه نادي ايفرتون في قمة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز وهي القمة الثانيه اليوم بعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام ضمن منافسات الاسبوع الخامس عشر وسوف تقام اليوم المباراة على ارضية آنفيلد معقل نادي ليفربول وسوف تبدا اليوم مباراة ليفربول وايفرتون في تمام الساعة الحادية وربع مساءا بتوقيت السعودية والساعة العاشره وربع مساءا بتوقيت مصر في مواجهة قوية ينتظرها الجميع عبر يلا شوت الجديد.
 
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم.. بث مباشر ليفربول ضد إيفرتون

 

متصدر الدوري الانجليزي الممتاز حاليا ووصيف الموسم الماضي فريق ليفربول يستضيف مباراة الجولة الخامس عشر ويحتل قبل مباراة اليوم ليفربول المركز الاولي ومتصدر الدوري الانجليزي في الموس الحالي برصيد 40 نقطة وذلك بعد تحقيق الفوز في 13 مباراة من 14 مباراة خاضها وقد تعادل في مباراة واحده فقط امام نادي مانشستر يونايتد وليفربول هو الفريق الوحيد في الموسم الحالي من الدوري الانجليزي الذى لم يخسر في اى مباراة من 14 مباراة خاضها الى الان ويسعي اليوم للحصول على ثلاث نقاط جديد لتعزيز مكانته في المركز الاولي في رحلة البحق عن اللقب الصعب عليه من 30 عام واكثر وليفربول قادم لمباراة اليوم من فوز على برايتون في الجولة الماضية بهدفين لهدف.

 


مشاهدة مباراة ليفربول اليوم.. بث مباشر ليفربول ضد إيفرتون
 

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