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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 4/12/2019

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 4/12/2019.


وقعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع أردني عربي لتصميم وإنتاج أجهزة الكمبيوتر بأنواعها: اللابتوب والتابلت والموبايل وغيرها.


شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع الاتفاق التنفيذي بين المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.


إختتمت  البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي إرتفاع جماعي لكافة المؤشرات  بدعم مشتريات المستثمرين الاجانب والعرب ، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بدعم من .


كد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هناك تنامى في الاتجاهات العالمية الداعمة لعمليات التحول الرقمي، وتبني التكنولوجيات العالمية الحديثة وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على صناعة البريد العالمي التي أضحت تواجه العديد من التحديات لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة.


عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، جلسة مباحثات موسعة مع وفد شركة دونج فينج  الصينية لصناعة السيارات، لاستكمال المفاوضات الجارية بشأن التعاون المشترك لإنتاج سيارات ركوب كهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات.


صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الجماعى، بمدينة بدر، وحتى موقف السلام النموذجى.


قدمت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، عرضاً مرئياً بعنوان "الحق في السكن اللائق ... تشريعات وسياسات جمهورية مصر العربية".


أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، عبر موقعه الإلكتروني، عن فتح باب التقدم لمسابقة جديدة للشركات الناشئة للمنافسة في تطوير حلول وتطبيقات تكنولوجية حديثة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وذلك بالتعاون مع شركة "دل تكنولوجيز" العالمية.




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