كيف يمكن للدول الغنية محاربة الفقر في العالم؟ (تقرير)

كيف يمكن لأغنى دول العالم مواصلة مساعدة أفقر دول العالم؟ هذا هو السؤال الذي سيبحث المندوبون معالجته خلال اجتماع تنظمه جمعية التنمية الدولية، أو المؤسسة الدولية للتنمية، في ستوكهولم الأسبوع المقبل.



يتمثل دور المؤسسة الدولية للتنمية، وهي مؤسسة مالية وعضو في مجموعة البنك الدولي، في تقديم قروض ومنح وتخفيف عبء ديون للبلدان الفقيرة غير القادرة على الاقتراض بالشروط التي يقدمها ذراع آخر للبنك الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتطوير.



وستجتمع دولها الأعضاء في العاصمة السويدية يومي 12، و13 ديسمبر لوضع جدول أعمال لتقديم المساعدة لهذه الدول لفترة ثلاث سنوات تبدأ في يوليو 2020. وفي حين أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، قد ساهمت في تمويل في الدورة السابقة.



وكثير من الناس لا يدركون أن دولًا مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية كانت مستفيدة من مساعدات المؤسسة الدولية للتنمية في الماضي ولكنهم أصبحوا الآن مانحين.



وإن عملية التجديد القادمة هذه، كما يطلق عليها، هي بالفعل فرصة للمنطقة ككل لتشعر بوجودها. ابتداء من العام المقبل، سيكون مركز العديد من الأحداث العالمية. وتستضيف المملكة العربية السعودية أعضاء مجموعة العشرين، ومصر رئيس الاتحاد الإفريقي والإمارات تستعد لاستضافة المعرض العالمي الأول في المنطقة.



وستعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش في عام 2021. في حين أن هذه الأحداث مهمة في حد ذاتها، إلا أن مساهمة مالية أعلى بكثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤسسة الدولية للتنمية ستُظهر قدرة المنطقة على قيادة التحديات الطويلة الأجل مثل الفقر.



ومنذ إنشائها في عام 1960، أصبحت المؤسسة الدولية للتنمية واحدة من أكبر مصادر المساعدة لأفقر 77 دولة في العالم وأهم أداة لتوجيه التمويل المتعدد الأطراف حيث تكون هناك حاجة إليه بأكبر قدر ممكن وبأسرع وأكفأ طريقة ممكنة. وعلى مدى ستة عقود، قدمت حوالي 400 مليار دولار للاستثمارات في أكثر من 100 دولة، ودعمها يمهد الطريق نحو المساواة، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وارتفاع الدخول وتحسين ظروف المعيشة.



ويغطي عمل المؤسسة الدولية للتنمية التعليم الأساسي والخدمات الصحية الأساسية والمياه النظيفة والصرف الصحي والزراعة وتحسين مناخ الأعمال والبنية التحتية والإصلاحات المؤسسية.



ومنذ عام 2000، قدمت أكثر من 88 مليار دولار كمساعدة مالية للدول العربية والإسلامية. وفي عملية تجديد الموارد السابقة، تم تخصيص أكثر من 50 في المائة من الموارد لـ 28 عضوًا في منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك جيبوتي وسوريا واليمن.



وفي اليمن، لعبت المؤسسة الدولية للتنمية دورًا حاسمًا في توفير الإغاثة وتخفيف الآثار الدائمة للنزاع، وقد ساعدت اليمنيين على مكافحة الأمراض والمجاعة، وساعدت في تدريب ما يقرب من 12000 من العاملين الصحيين وتحصين 6.9 مليون طفل. ومن خلال برنامج للطوارئ، ساعد في ضمان حصول حوالي تسعة ملايين يمني ضعيف على الغذاء وغيرها من الضروريات الأساسية.



وفي هذه الأثناء، يستمر الصراع في سوريا في خسائر فادحة، تم تسجيل أكثر من 5.6 مليون شخص كلاجئين، وفقًا للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



وفي لبنان، حيث يعيش الكثير منهم، تساعد المؤسسة الدولية للتنمية البلاد على تسجيل 200000 طفل في المدارس العامة. في الأردن، وتخلق مساعدة المؤسسة الدولية للتنمية 100.000 وظيفة للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين.



تعد المؤسسة الدولية للتنمية شريكًا في التنمية لأفقر البلدان، خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





