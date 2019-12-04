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ZAMALEK MATCH مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:50 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة الزمالك ضد الشرقية في كأس مصر، حيث تُذاع المباراة في كأس مصر في يوم الأربعاء عبر قناة ON SPORTS HD الأولى المجانية، يلا شوت بث مباشر الزمالك اليوم.

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والشرقية الاربعاء 4/12/2019 في كأس مصر، حيث يلتقي فريق الزمالك مع نظيره فريق الشرقية في إطار منافسات دور ال32 في بطولة كأس مصر، وتُقام مباراة الزمالك والشرقية في يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية في كأس مصر بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الشرقية في كأس مصر في يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأربعاء، في تمام الساعة:

 الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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