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وزير التعليم يلتقي سفير سنغافورة بالقاهرة لبحث التعاون بين البلدين

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:44 م
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اللقاء
اللقاء
ريم محمود
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التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، سفير سنغافورة بالقاهرة، دومينيك جوه، وذلك بديوان عام الوزارة، وحضر اللقاء الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة نيرمين النعماني، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والوفد المرافق لسفير دولة سنغافورة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال التعليم العام والفني من خلال تبادل المناهج والخطط الدراسية والمواد التعليمية بهدف تطوير التعليم.

وأكد الدكتور طارق شوقي، على العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والتعاون فيما بينهما وتبادل الخبرات، معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع دولة سنغافورة في تطوير النظام التعليمي.

وتطرق الاجتماع إلي مناقشة أوجه الاستفادة من الخبرات في مجال التدريب وخاصة فيما يتعلق بتجربة مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضة (STEM schools) بمصر وأكاديمية المعلمين بسنغافورة.

من جانبه، أكد سفير سنغافورة بالقاهرة، دومينيك جوه، حرص دولة سنغافورة في التعاون مع مصر في مجال التعليم العام والفني، وعرض تجربة سنغافورة في مجال الصناعات الصغيرة وربط التعليم الفني بالبيئة وتطوير ورش التدريب العملي.
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الكلمات المفتاحية

سفير سنغافورة المناهج الخبرات التعاون التربية والتعليم

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