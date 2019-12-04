بعد عض طفل.. الحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه لصاحب "حصان الشرقية"

عاقبت محكمة جُنح بلبيس، بالشرقية، اليوم الأربعاء، صاحب حصان بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه؛ وذلك بعد هياج حصان يملكه وتعديه على طفل بالعض في رأسه.



تعود أحداث القضية رقم 34380 جُنح بلبيس لسنة 2019، عندما تلقى اللواء اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "بلبيس" المركزي، بوصول "أمير إبراهيم مهدي" 14 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، مصابًا بجروح قطعية بالوجه والفك إثر تعرضه لـ"عضة" حصان، فيما تبين أن الحصان ملك "رضا.م.م" تاجر أنابيب.



وتبين أن الحصان اصابته نوبة هياج تسببت في تعديه على الطفل، فيما جرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 355 2 جُنح بلبيس لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جُنح بلبيس.