قانونيون: لا يوجد تشريع يجرم رقصة رانيا يوسف

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، فيديو للفنانة رانيا يوسف، وهي ترقص خلال لقًاء متلفزًا على إحدى القنوات الفضائية بنغمات أغنية "اه لو لعبت يازهر"، للفنان أحمد شيبه، عبر صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور، "إنستجرام".



الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، تويتر، تحت اسم "رقصة رانيا يوسف"، تعاملوا معه بثلاث طرق مختلفة، الأول شن هجومًا شرسًا عليها، الاتجاه الثاني وجده محرضًا على الفسق والفجور، أما الأخير فوجده عاديًا منها لأنها في معظم الأوقات تجذب النظر الجماهير، وللفت الانتباه.



من جانبه قال إسلام محمد، محامي، إن الفنانة رانيا يوسف، لم تظهر في الفيديو بلبس خارج أو خليع، كما أنها لم تكن ستعرض جسدها، وأنما كانت تتحرك بشكل تلقائي مع اللحن، معلقًا " طالما كانت مش خارجة عن المألوف فأيه اللي فيها يعني".



فيما قال محمد السيد، محامي بالنقض، لـ "الفجر"، إن ما فعلته الفنانة كان علنًا أمام الجميع في إحدى المهرجانات السينمائية، ولم تقم بالرقص على نحو خادش للحياء، كما أدعي البعض، معلقًا "بلاش نفضل نتصيد للناس".



