Advertisements
Advertisements
Advertisements

«قنوات مفتوحة» تنقل مباراة ليفربول ضد إيفرتون مجانًا بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشرSALAH LIVERPOOL

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:35 م
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
يستعد عشاق كرة القدم العالمية والإنجليزية، لمتابعة مباراة من العيار الثقيل، عندما يحل إيفرتون ضيفًا على ليفربول، بملعب إنفيلد مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وتأتي المباراة، في ظل وجود تنبؤ بعدم مشاركة المصري محمد صلاح نجم الريدز، بالمباراة بسبب إعلان رابطة دوري المحترفين الإنجليزي، عن وضع شارات تدعم المثليين جنسيًا، خلال تلك الجولة وهو ما يتنافى مع عادات وتقاليد اللاعب المصري.

ويسعى ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، في مواصلة نتائجه المميزة بالبريميرليج، نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائن الريدز نحو ما يقرب من ربع قرن.

وكان ليفربول، حقق فوزًا صعبًا على برايتون، السبت الماضي بهدفين مقابل هدف وحيد والتي أقيمت على ملعب أنفيلد، لحساب الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بالبريميرليج

ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد إيفرتون، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والربع بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد القنوات الناقله لمباراة ليفربول وإيفرتون بالبريميرليج

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن إذاعة مباراة ليفربول وإيفرتون، beIN SPORTS HDالناقل الحصري لمباريات البريميرليج.

ويمكنكم متابعة المباراة عبر القنوات المفتوحة بالترددات الآتية:-

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل  الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي /  معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

ويحتل ليفربول الإنجليزي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بعدما حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في واحدة وبفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلاكوره ليفربول يلا كورة ليفربول يلا شوت ليفربول بث مباشر يلا شوت الزمالك والشرقية بث مباشر يلا شوت هدف محمد صلاح هدف صلاح اليوم نتيجة مباريات اليوم بث مباشر نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون نتيجة مباراة ليفربول اليوم نتيجة مباراة الزمالك نتيجة الزمالك اليوم مباشرة نتائج مباريات اليوم بث مباشر مورينيو اليوم مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية مباريات ليفربول بث مباشر ليفربول وإيفرتون بث مباشر

أخبار تهمك

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 23 ساعة

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الأهلي يحصل على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عام

منذ أقل من ساعتين

"تزوجت بفضيحة".. تفاصيل صادمة عن آيات عرابي التي شمتت في موت شعبان عبدالرحيم!

منذ ساعتين

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 22 ساعة

مدير فرانس فوتبول يكشف لحظة ابلاغ ميسي بفوزه بالكرة الذهبية

منذ 39 دقيقة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ 42 دقيقة

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. الأهلي يحصل على حق انتفاع لملعب السلام

منذ ساعة و نصف

"شافته نازل من عند عشيقته فقتلها".. جريمة قتل بطلها "العم" في منيا القمح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

إعلامية شهيرة ترفع دعوى خلع ضد الكابتن هشام يكن

منذ أقل من ساعتين

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السد والنصر في دوري أبطال آسيا

بالتردد.. قنوات مفتوحة لبث مباراة النصر السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا 2019

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم في دوري أبطال أفريقيا.. مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر beIN Zam

قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم.. مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر zamalek youtube

عاجل.. قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومازيمبي zamalek vs mazembe مجانا اليوم في «دوري ابطال افريقيا» caf champions le

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:18 م

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

03:18 م

عاجل- الأهلي يحصل على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عام

04:20 م

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

01:43 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status