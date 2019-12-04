«قنوات مفتوحة» تنقل مباراة ليفربول ضد إيفرتون مجانًا بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشرSALAH LIVERPOOL

يستعد عشاق كرة القدم العالمية والإنجليزية، لمتابعة مباراة من العيار الثقيل، عندما يحل إيفرتون ضيفًا على ليفربول، بملعب إنفيلد مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.





وتأتي المباراة، في ظل وجود تنبؤ بعدم مشاركة المصري محمد صلاح نجم الريدز، بالمباراة بسبب إعلان رابطة دوري المحترفين الإنجليزي، عن وضع شارات تدعم المثليين جنسيًا، خلال تلك الجولة وهو ما يتنافى مع عادات وتقاليد اللاعب المصري.





ويسعى ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، في مواصلة نتائجه المميزة بالبريميرليج، نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائن الريدز نحو ما يقرب من ربع قرن.





وكان ليفربول، حقق فوزًا صعبًا على برايتون، السبت الماضي بهدفين مقابل هدف وحيد والتي أقيمت على ملعب أنفيلد، لحساب الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.





موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بالبريميرليج





ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد إيفرتون، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والربع بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





تردد القنوات الناقله لمباراة ليفربول وإيفرتون بالبريميرليج





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن إذاعة مباراة ليفربول وإيفرتون، beIN SPORTS HDالناقل الحصري لمباريات البريميرليج.





ويمكنكم متابعة المباراة عبر القنوات المفتوحة بالترددات الآتية:-





قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.





قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.





قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.





قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.





قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.





قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.





قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.





قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.





قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.





قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.





قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.





قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.





قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.





قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.





ويحتل ليفربول الإنجليزي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بعدما حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في واحدة وبفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة.



