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تجديد حبس متهم بـ"تنظيم أجناد مصر 4" 45 يوماً

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:35 م
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حبس
حبس
مـروة هيـكل
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قررت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى تجديد حبس متهم واحد فى القضية رقم 831 لسنة 2016، والمعروفة بـ"تنظيم أجناد مصر 4" وهو المتهم احمد مجدى عبد العليم الطيب وذلك لمدة 45 يومًا.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة داخل البلاد، وضد رجال الجيش والشرطة، وتكفير الحاكم، والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة.
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محاكم طرة رجال الجيش تنظيم أجناد مصر النيابة العامة المتهم

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