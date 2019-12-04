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ON SPORT - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر اليوم ZAMALEK ONLINE

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:32 م
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بوابة الفجر
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يوتيوب مباشر مباراة الزمالك والشرقية مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر اليوم الاربعاء 4-12-2019  اون لاين كأس مصر
 
مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر alzamalik vs alsharqia فى تغطية حية للقاء ضمن منافسات بطولة كأس مصر مساء اليوم 4 ديسمبر يلا كورة فى بث مباشر بدون تقطيع حيث يستضيف اللقاء الذي يجمع الفريقين ستاد القاهرة الدولى فى منافسات الدور ال32 من البطولة المصرية ونتابع اللقاء فى نقل مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباريات اليوم لايف.


يوتيوب مباشر مباراة الزمالك والشرقية مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر اليوم الاربعاء 4-12-2019  اون لاين كأس مصر
 

on sport مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بدون تقطيع مشاهدة مباراة الزمالك ضد الشرقية مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف


يوتيوب مباشر مباراة الزمالك والشرقية مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر اليوم الاربعاء 4-12-2019  اون لاين كأس مصر
 
مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية فى كأس مصر اليوم الأربعاء ، كما يسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الشرقية لرد الاعتبار، خاصة أن أخر مباراة جمعت الفريقين شهدت هزيمة الأبيض بهدف دون رد، فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى موسم 2016 - 2017، والتى أقيمت يوم 5 أبريل 2017، التشكيل الأساسى للزمالك أمام الشرقية من: "محمد عواد فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبدالله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

يوتيوب مباشر مباراة الزمالك والشرقية مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر اليوم الاربعاء 4-12-2019  اون لاين كأس مصر
 
مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية فى كأس مصر اليوم الأربعاء ، فى المقابل، يدخل فريق الشرقية، بقيادة مصطفى فاروق مزيكا، مباراة الزمالك بطموحات كبيرة، ساعيا لاستغلال الغيابات فى دفاعات الأبيض وتحقيق المفاجأة فى مستهل بطولة كأس مصر، وتكرار فوزه على الأبيض مرة أخرى، خاصة بعدما أكد المدير الفنى للشرقية أن الأوضاع التى تشهدها القلعة البيضاء فى الفترة الحالية تصب فى صالح فريقه.

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