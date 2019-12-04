تجديد حبس متهم بـ"ألتراس زملكاوي" 45 يوماً

قررت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي تجديد حبس متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ألتراس زملكاوي" المتهم فيها مجموعة من مشجعي النادي منذ عدة أسابيع، على ذمة التحقيقات المتعلقة باتهامات وجهتها لهم النيابة، تتضمن الانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها.



والمتهم هو عبد الرحمن علي محمود على فتح الباب.



وتحمل قضية ألتراس زملكاوي رقم 840 لسنة 2019 ويبلغ عدد المتهمين فيها 25 متهما محبوسا على ذمة التحقيقات.



وألقي القبض على المتهمين بموجب قرارات ضبط وإحضار صادرة من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة للتحقيق معهم في الاتهامات المسنوبة لهم.