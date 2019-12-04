«قناة جديدة» مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك اليوم مجانًا ON SPORT

رابط ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر ، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الشرقية، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير





من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق الزمالك في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.





ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الزمالك في الفترة الماضية، نجح فريق الزمالك في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الزمالك سبعة أهداف في مرماه.



