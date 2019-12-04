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تجديد حبس 9 متهمين بـ"حسم الإرهابية" 45 يوماً

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:30 م
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محكمة
محكمة
مـروة هيـكل
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قررت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى تجديد حبس 9 متهمين في القضية رقم 282 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ "حسم الإرهابية".. لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

المتهمون هم كل من:
١- خالد كمال عطية عبد المقصود
٢- احمد عبد العزيز عبد النبى سلامة
٣- محمد مبروك عبد الفضيل مبروك
٤- صابر محمد لبيب مغربى
٥- محمد محمود محمد ابو زيد
٦- اشرف خيرى عبد العزيز محمد
٧- اسامة محمد عبدة مجاهد
٨- أحمد طه محمد طه سيد
٩- اسامة كامل عيد سليمان

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كشفت عن اتفاق قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي.
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الكلمات المفتاحية

محاكم طرة متهمين حسم الإرهابية التحقيقات أمن الدولة العليا

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