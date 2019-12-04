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مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول SALAH vs everton GOAL

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:26 م
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بوابة الفجر
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يستضيف فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح جاره ايفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، المقرر إقامته فى العاشرة والربع مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول
 
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 40 نقطة، متفوقاً بفارق 8 نقاط على ليستر سيتى أقرب منافسيه، بينما يحتل ايفرتون المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة.

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول

ونجح ليفربول فى الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم، بعدما حقق الفوز فى 13 مباراة بمسابقة الدورى الانجليزى هذا الموسم فيما تعادل فى مباراة وحيدة مع مانشستر يونايتد ويعد الفريق الوحيد الذى لم يتذوق مرارة الهزيمة فى البطولة.

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