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تجديد حبس 8 متهمين بـ"المحور الإعلامي للإخوان" 45 يوماً

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:25 م
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حبس
حبس
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قررت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكمة طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى تجديد حبس 8 متهمين بالقضية 977 لسة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ "المحور الاعلامي لجماعة الاخوان " والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.. وذلك لمدة 45 يومًا.

وجاءت اسماء المجدد حبسهم كالاتي:-

1- عمرو على محمد صبرى
2- سليم المتولى اسماعيل
3- حمدى جبر عامر على
4- عمر عاطف محمد ابو العبظ
5- ابراهيم أحمد عبد الحليم محمد
6- محمد أحمد محمد شحاته
7- محمد أحمد محمد مصطفى
8- أشرف محمد محمد الفراش

ويواجه في القضية عددا من الصحفيين والقائمين على مجال النشر نفس الاتهامات وهي القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم قضية "المحور الإعلامي" لجماعة الاخوان أو قضية "مكملين 2".
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الكلمات المفتاحية

محاكمة طرة متهمين حبس المحور الاعلامي لجماعة الاخوان الأمن القومي

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