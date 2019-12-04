انطلاق المؤتمر الدولي للعلوم الهندسية والتكنولوجيا بالأقصر (صور)



يناقش المؤتمر أحدث الخدمات التكنولوجية فى مجال الطاقة الشمسية مع عرض وتقديم عن مفهوم الادوات والتدريب لدعم الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر ومساهمتها في القطاعات الصناعية المختلفة " الغذائية - شركات الادوية - القطاع السياحي - المقاولات".



كما يتم خلال المؤتمر استعراض أهمية الطاقة المتجددة فى حياة كل فرد من قبل نخبة من المهندسين المتخصصين فى مجال الطاقة الشمسية وممثلي الشركات المشاركة في المؤتمر.



وأكد نائب المحافظ على ما تكتسبه الطاقة المتجددة من أهمية كبيرة خاصة وأن العالم يواجه نقطة تحول غير مسبوقة في الاعتماد علي الموارد الطبيعية كمصدر للطاقة، لافتا إلى أن تكنولوجيات الطاقة المتجددة تؤدي إلى خلق فرص العمل.





شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، فعاليات المؤتمر الدولى للعلوم الهندسية والتكنولوجيا الذى تستضيفه المحافظة، بمشاركة عدد من شركات الطاقة الشمسية والشركات المختصصة في الأجهزة التكنولوجية الحديثة المختلفة.حضر فعاليات المؤتمر، الدكتور بدوي شحات، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، والدكتور جمال اأبو المجد رئيس جامعة المنيا السابق ورئيس المؤتمر.