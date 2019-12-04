كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش تشيلسي Trézéguet

يلا شوت تشيلسي ضد أستون فيلا تذهب الجماهير بأعداد غفيرة إلى ملعب ستامفوردبريدج لمتابعة فريقهم تشيلسي الذي يلاقي نظيره أستون فيلا في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء "توقيت القاهرة"، وذلك ضمن منافسات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.









وتتعقد مهام تشيلسي جولة بعد جولة خاصة مع آخر هزيمتين أمام مانشستر سيتي بهدفين لهدف، ثم جاءت الخسارة الثانية على التوالي من وست هام يونايتد على ملعب ستامفوردبريدج لتدق ناقوس الخطر لدى جماهير البلوز التي لم تعتد منذ





بداية الموسم على هذا النسق تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد الذي حل بديلا للإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس الحالي.

ورغم التعثر في الواجهتين السابقتين إلا أن البلوز يأتون في المركز الرابع برصيد 26 نقطة وبإمكانهم العودة للمركز الثالث في حال حققوا الفوز اليوم على أستون وتعثر مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث حاليا برصيد 29 نقطة.



