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ليلى علوي توجه رسالة إلى شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:29 م
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ليلى علوي
ليلى علوي
هبة أحمد
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وجهت الفنانة ليلى علوي، رسالة إلى شقيقتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت ليلي فيديو جديد، قامت فيه بتجميع صور لها مع شقيقتها، وعلقت على الفيديو قائلة: "4 ديسمبر، يوم ما اتولدت أختي الصغيرة، كان يوم مهم جدًا في حياتي، ومش ممكن أنساه".

وتابعت ليلي قائلة: "كنت فرحانة إن بقى ليا اخت، وإني هلعب معاها بس زعلت أوي يوميها عشان ماما باتت في المستشفى، وما كانتش بايتة في البيت بس تاني يوم لما روحت وشوفتها حبيتها علطول".

وأضافت ليلي: "وكنت حاسة إنها العروسة بتاعتي اللي هاخد بالي منها ولغاية النهارده بس الآية اتقلبت، بقت هي اللي بتاخد بالها مني وهي العيلة والسند وضهري وهي اللي بتحفزني على كل حاجة حلوة في الحياة بعشقها وبحبها هي إنسانة نادرة بأخلاق الأمراء بجد هي وجوزها وطلعت بناتها كده كمان، بحبك يا أحلى أخت في الدنيا يا بنتي وصاحبتي وكل حاجة في الدنيا، بوسة كبيرة وربنا يخلينا لبعض"، وحظي الفيديو على إعجاب كبير من قبل مُحبيها.

والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال ليلي علوي الدرامية مشاركتها في مسلسل "هي ودافينشي"، والمسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج محمد ممدوح، وممدوح شاهين، بطولة ليلي علوي، خالد الصاوي، أحمد سعيد عبدالغني، مي سليم، بيومي فؤاد، حسام فارس.

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