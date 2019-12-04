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كورة لايف HD مشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا اليوم (قناة مفتوحة).. مشاهدة مباراة تشيلسي ضد استون فيلا بث مباشر LIVE

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:59 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا بث مباشر ، يتطلع عشاق كرة القدم الإنجليزية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي تشيلسي، وأيضاً عشاق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة تشيلسي وأستون فيلا، ضمن مباريات الأسبوع

الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

 
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وأستون فيلا
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وأستون فيلا، سوف يكون متاحاً أمام عشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي تشيلسي في كل مكان حول العالم متابعة مباراة تشيلسي وأستون فيلا بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة تشيلسي وأستون فيلا في مساء يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019، وذلك بداية من الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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