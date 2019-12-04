مصر تنجح في إيقاف بيع لوحة أثرية بنيويورك.. و"عبدالجواد": ستعود قريبًا

قال شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، إن جهود وزارة الآثار نجحت في إيقاف بيع لوحة أثرية هامة كانت بحوزة أحد التجار بنيويورك بتصريح تصدير مزور يرجع تاريخه لعام 1970، وتمكنت من مصادرتها وسوف تعود هذه اللوحة إلى بلدها الأم مصر بعد الانتهاء من التحقيقات والإجراءات اللازمة.



وأضاف شعبان، أن مصر استعادت خلال أكتوبر الماضي التابوت المذهب للمدعو نجم عنخ والذي كان بحوزة متحف المتروبوليتان بتصريح تصدير مزور ايضاً وتم عرضه بمتحف الحضارة بالفسطاط.



وكما استطاعت الآثار، استعادة ما يقرب من 1150 قطعة أثرية خلال العامين الماضيين إضافة لآلاف العملات الذهبية، كما تمكنت من ضبط ومصادرة ما يقرب من 80 قطعة أثرية وإلى بلادها.