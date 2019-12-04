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الاتحاد الأوروبي يطالب طرابلس وأنقرة بتسليم نسخة من مذكرة التفاهم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:41 م
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الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، طرابلس وأنقرة بتسليمه نسخة من مذكرة التفاهم بلا تأخير.


وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه لقبرص واليونان في مواجهة أنشطة التنقيب التركية شرق المتوسط.


 وقال الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج يوم الأربعاء إن تركيا أسقطت اعتراضها على خطة الحلف لتعزيز الدفاع عن دول البلطيق وبولندا في مواجهة روسيا. 


وأضاف في مؤتمر صحفي بعد قمة للحلف خارج لندن أن قادة حلف شمال الأطلسي لم يبحثوا الوضع بالنسبة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية. 

وكانت أنقرة قد رفضت قبل القمة دعم خطة دفاع الحلف لدول البلطيق وبولندا ما لم تتلق مزيدا من الدعم لمعركتها مع وحدات حماية الشعب ويعترف أعضاء الحلف الآخرين بأنها منظمة إرهابية. 

وفي مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة، قال ستولتنبرج أيضا إن الحلف يفضل إقامة حوار وتحسين العلاقة مع روسيا ويؤمن بأن الصين يجب أن تشارك في محادثات الحد من السلاح أو محادثات خفض السلاح مستقبلا.






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نسخة مذكرة التفاهم طرابلس تسليم الاتحاد الأوروبي أنقرة

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