رابط كورة match مشاهدة مباراة الفيصلي وجدة بث مباشر اليوم 04-12-2019 في كأس خادم الحرمین مشاهدة يلا شوت مباراة الفيصليHD

سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع مشاهدة مباراة الفيصلي وجدة بث مباشر حيث يستضيف ملعب الملك فهد مباراة قوية ومثيرة في كأس خادم الحرمين الشريفين بين الفيصلي وجدة حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة و20 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة السادسة و20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة السابعة و٢٠ دقيقة بتوقيت أبوظبي اليوم الأربعاء الموافق 04_12_2019 في مباراة تلعب لحساب دور ال٣٢ لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .





ونجح فريق الفيصلي في حجز مقعده بدور ال٣٢ بعدما نجح في تخطي فريق وج بثلاثية نظيفة في دور ال٦٤ مشاهدة مباراة الفيصلي اليوم ويسعى الفريق لتحقيق فوز هام اليوم للتقدم للدور القادم أملا في تحقيق لقب تاريخي وسيلعب شاموسكا المدير الفني لفريق الفيصلي على عناصره المميزة لتحقيق الفوز اليوم ومن المتوقع أن تحظى مباراة الفيصلي ضد جدة اليوم بمتابعة عشاق الكرة السعودية وأعلنت قنوات السعودية الرياضية اذاعة المباراة عبر قنواتها.





على الجانب الآخر تأهل فريق جدة لهذا الدور بعدما تخطى نظيره فريق حطين بهدفين مقابل هدف في مباراة ممتعة بدور ال٦٤ لكأس خادم الحرمين الشريفين مشاهدة مباراة جدة اليوم ويحاول أيمن السراج المدير الفني لفريق جدة تحقيق نتيجة تاريخية بعبور الفيصلي والتأهل لثمن نهائي كأس الملك سلمان ويعلم السراج جيدا مدى صعوبة اللقاء لذا سيلعب بطريقة دفاعية الليلة .





ونوفر هنا موعد مباراة الفيصلي وجدة في كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والقنوات الناقلة حيث من المقرر أن يتم نقل مباراة الفيصلي ضد جدة عبر قناة السعودية الرياضية في بث حي ومباشر اليوم الأربعاء بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس الذي يوفر خدمة تقنية مميزة لعشاق الكرة السعودية ولم يسبق أن التقى الفريقان من قبل في أي مناسبة وستكون مباراة اليوم هي الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين.



