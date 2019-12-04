يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-12-2019 ، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب الأربعاء 4-12-2019 في الكويت

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 10.83 دينار، والذهب "عيار21"، 12.63 دينار، وسعر "عيار 24" 14.23 دينار.

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.22 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب الأربعاء 4-12-2019 في الكويت

دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار كويتي عيار الذهب 47.23 14.43 اسعار الذهب عيار 24 43.29 13.23 سعر الذهب عيار 22 41.33 12.63 اسعار الذهب عيار 21 35.42 10.83 اسعار الذهب عيار 18 27.55 8.42 سعر الذهب عيار 14 23.61 7.22 سعر الذهب عيار 12 1.469 448.92 اسعار أوقية الذهب 328.58 101.05 اسعار جنيه الذهب 46.939 14.435 اسعار كيلو الذهب

اسعار الذهب الأربعاء 4-12-2019 في الكويت

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق الكويتي.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت



